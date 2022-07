Vierdaagsefeesten past programma aan om hitte

Het programma van de Vierdaagsefeesten gaat op twee plekken in Nijmegen dinsdag overdag niet door vanwege de zeer hoge temperaturen. Ook zal de politie sneller de melding ‘druk’ of ’vol’ afgeven voor populaire feestlocaties. Dat zal onder meer op de lichtkranten in de stad te zien zijn. Feestgangers moeten dan een andere plek opzoeken. Stichting Vierdaagsefeesten heeft bovendien op meer plekken in de stad watertappunten laten plaatsen, aldus een woordvoerster.