De politie van de Amerikaanse staat Texas gaat een „interne commissie” oprichten die onderzoek zal doen naar de reactie op de schietpartij op een school in Uvalde, waarbij in mei negentien leerlingen en twee leraren om het leven kwamen. Met het onderzoek wil de staatspolitie bepalen „waar we de nodige verbeteringen kunnen aanbrengen voor toekomstige massale schietpartijen”.