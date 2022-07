Burgemeesters bespreken opvang Oekraïners met staatssecretaris

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten maandag met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Meerdere veiligheidsregio’s klagen dat zich in toenemende mate mensen zonder papieren melden bij de gemeenten. Van die mensen is onduidelijk of ze recht hebben de speciale opvang die voor Oekraïners geldt. Amsterdam-Amstelland stuurt vluchtelingen zonder paspoort al terug naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.