De Amerikaanse president Joe Biden heeft leiders van landen in het Midden-Oosten beloofd dat de VS betrokken zullen blijven bij de regio. „We zullen niet weglopen en een vacuüm laten ontstaan waar China, Rusland of Iran in kan stappen”, zei Biden tijdens een top van de Samenwerkingsraad voor de Golf (GCC), het belangrijkste politieke en economische bondgenootschap in de regio.