De regering van Saudi-Arabië heeft de Verenigde Staten zaterdag gewaarschuwd zich niet te bemoeien met de kwestie rond de moord op de eerder in de VS werkzame Saudische journalist Jamal Khashoggi. In een verklaring die in handen is van persbureau Reuters, stelt een functionaris van de Saudische regering dat „het onder dwang opleggen van bepaalde waarden aan andere landen averechts kan werken”.