Binnenvaartsector uit zorgen over beschikbaarheid scheepsruimte

De Nederlandse binnenvaartsector maakt zich grote zorgen over de beschikbaarheid van scheepsruimte voor het vervoer van containers en andere lading over de Nederlandse rivieren. Door de grote vraag naar alternatieven voor gas worden opeens veel schepen ingezet voor het transport van kolen. Daarnaast worden er schepen uit de markt weggekocht of gecharterd om naar het Oostblok te worden overgebracht, voor het vervoer van Oekraïens graan.