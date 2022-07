President Biden geeft omstreden Saudische kroonprins korte boks

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aan het begin van zijn veelbesproken bezoek aan Saudi-Arabië de omstreden kroonprins Mohammed bin Salman een korte boks gegeven. De prins, die geldt als feitelijke machthebber, wordt in het Westen gelinkt aan de brute politieke moord op de eerder in de VS werkzame Saudische journalist Jamal Khashoggi. De criticus van het Arabische regime werd in 2018 vermoord in het Saudisch consulaat in Turkije. Biden en de kroonprins verwelkomden elkaar met een boks in een paleis in de kustplaats Jeddah.