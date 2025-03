Macron: Oekraïne in de steek laten is niet in het belang van VS

Macron sprak na de aanvaring tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis met beide hoofdrolspelers. Wat er inhoudelijk is gezegd, wil Macron niet over uitweiden. Hij noemt de ruzie in de krant een uit de hand gelopen persconferentie. „Ik denk dat iedereen, ondanks de irritatie, terug moet keren naar kalmte, respect en erkenning, zodat we concreet vooruitgang kunnen boeken, want wat op het spel staat is te belangrijk.”

De Franse president twijfelt er niet aan dat de Verenigde Staten aan de kant van Oekraïne blijven staan. „Wat de Verenigde Staten de afgelopen drie jaar hebben gedaan, is volledig in lijn met hun diplomatieke en militaire traditie. Ik wil de Amerikanen laten begrijpen dat terugtrekking uit Oekraïne niet in hun belang is.”

Volgens Macron is iedereen het erover eens dat er vrede moet komen. Maar er kan „geen rechtvaardige en duurzame vrede” zijn als Oekraïne in de steek wordt gelaten. Macron zegt dat als er een bestand wordt bereikt zonder enige veiligheidsgaranties voor Oekraïne, de Amerikaanse „geostrategische afschrikkingscapaciteit jegens Rusland, China en anderen dezelfde dag zou verdwijnen”. De Franse president vreest dat als Rusland niet wordt tegengehouden het ook naar Moldavië of zelfs Roemenië oprukt.