Het regent klachten van mensen die een vlucht hadden geboekt bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Die schrapte een serie vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam, maar weigert klanten geld terug te geven. Ondertussen is er ook onzekerheid over de vluchten vanaf 20 juli, die wel door zouden gaan. Branchevereniging ANVR schreef een brief aan de Surinaamse president Chan Santokhi.