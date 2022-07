Het grootste deel van de beken in de Achterhoek en de Liemers in Gelderland stroomt niet meer door gebrek aan regen en warmte. De beken zijn drooggevallen of het water staat te laag. Waterschap Rijn en IJssel verwacht dat er de komende tijd meer beken gaan droogvallen. Zoveel droogval komt maar eens in de twintig jaar voor, aldus het schap.