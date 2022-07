Een van de bekendste oppositiefiguren in Rusland moet in afwachting van zijn rechtszaak vast blijven zitten, oordeelde een rechter in Moskou woensdag. Het gaat om Ilja Jasjin, een van de laatste Kremlincritici die zich nog in Rusland bevond en tot voor kort op vrije voeten was. De meeste andere oppositieleden hebben het land verlaten of zitten vast.