IMF heeft somberdere verwachtingen voor wereldeconomie

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn „aanzienlijk somberder” geworden en kunnen nog verder verslechteren, denkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat komt door de Russische oorlog in Oekraïne en de sterke inflatie die die heeft veroorzaakt, maar ook door hongersnood en armoede die daar weer het gevolg van zijn, schreef IMF-hoofd Kristalina Georgieva in een blog. Haar waarschuwing komt enkele maanden nadat de denktank zijn economische verwachtingen voor veel landen al naar beneden bij had gesteld.