Een 37-jarige fietsster is overleden door een aanrijding met een auto dinsdagmiddag in Vinkel (Brabant). De aanrijding was rond 17.30 uur op de Heescheweg. De vrouw uit het eveneens Brabantse Heusden werd overgebracht naar het ziekenhuis en overleed daar later aan haar verwondingen, meldt de politie woensdag.