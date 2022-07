Het is moeilijker dan ooit tevoren voor werkgevers in Nederland om personeel te vinden. De graadmeter voor krapte op de arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV ging in het eerste kwartaal voor het eerst over de grens van een „zeer krappe” arbeidsmarkt heen. Dit betekent dat er nu nog meer vacatures zijn dan werkzoekenden die deze kunnen vervullen.