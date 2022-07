De EU moet de komende tijd voorrang geven aan inflatiebestrijding en het in toom houden van de staatsschulden, nu de hoge inflatie blijft en de groeiverwachtingen achterblijven. De miljarden steun die de regeringen tijdens de pandemie hebben uitgetrokken om bedrijven financieel op de been te houden is „niet gerechtvaardigd” bij de huidige ontwikkelingen, schrijft de Eurogroep in een gezamenlijke verklaring.