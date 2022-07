Door een zeer grote brand is een distributielocatie van onlinesupermarkt Picnic aan de Zeearend in Almelo verwoest. Daardoor moeten de komende weken bestellingen van wekelijks steeds duizenden klanten in de regio worden geannuleerd, meldt een woordvoerder van Picnic. Het bedrijf noemt de situatie „supervervelend voor klanten en medewerkers” en zegt snel op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.