Oud-president van Mexico Luis Echeverría is op 100-jarige leeftijd overleden, maakte de huidige president Andrés Manuel López Obrador zaterdag bekend. Echeverría was president van 1970 tot 1976 en was van 1963 tot 1969 minister van Binnenlandse Zaken. Hij wordt als een van de bekendste Mexicaanse presidenten van na de oorlog gezien.