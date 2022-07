De kans op stakingen onder personeel van spoorbedrijf NS neemt zienderogen toe. Vakbond FNV keurde vrijdag het meest recente loonbod van het spoorbedrijf af. De bond legt het bod nog wel voor aan de leden, maar adviseert ze daarbij direct om niet in te stemmen. Daarbij zal de bond de achterban meteen vragen of er bereidheid tot acties is.