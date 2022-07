Mensen die persoonsgegevens van iemand anders verspreiden om diegene te intimideren, riskeren daarmee straks een gevangenisstraf van maximaal één jaar of een geldboete van maximaal 9000 euro. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee het kabinet dit fenomeen - doxing - wil aanpakken, en dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.