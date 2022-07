Op de Japanse beurs is vrijdag direct gereageerd op het neerschieten van de voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe. De dagwinst van de toonaangevende hoofdindex Nikkei liep terug nadat het nieuws naar buiten kwam. De koers van de Japanse yen ging daarentegen onmiddellijk omhoog, omdat beleggers in de munt een soort veilige haven zien om snel even wat geld weg te zetten.