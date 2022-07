Bij de rechtbank in Rotterdam vindt vrijdag een eerste inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen de 38-jarige John S., die verantwoordelijk wordt gehouden voor de gewelddadige dood van drie mensen. S. zou op 6 mei een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje hebben doodgeschoten op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Twee dagen daarvoor zou S. een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen hebben doodgeschoten.