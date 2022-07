Nederland was ontredderd. John S. (38) schoot in mei op een zorgboerderij in Alblasserdam twee vrouwen dood en vermoordde enkele dagen eerder in Vlissingen Johan Quist, voormalig voorman van een organisatie voor reformatorische homo’s. Vrijdag verschijnt de verdachte voor het eerst in het openbaar voor de rechter. Wat bezielde hem?