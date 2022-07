Het gaat het kabinet niet lukken om in 2024 conclusies te verbinden aan het wietexperiment. De proef begint later dan gepland en daardoor loopt ook de evaluatie vertraging op. Zonder de evaluatie wil het kabinet geen conclusies trekken, schrijven de ministers van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.