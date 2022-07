Hittemaatregelen tijdens Vierdaagse nog niet aan de orde

De organisatie van de Vierdaagse beslist pas twee dagen voor het wandelevenement van start gaat of er maatregelen genomen moeten worden in verband met mogelijk zeer hoge temperaturen. De eigen meteorologische dienst van de Vierdaagse maakt voor en tijdens de mars weersverwachtingen die precies het parcours volgen waar de wandelaars lopen. Dat is volgens marsleider Henny Sackers leidend voor een eventueel besluit om hittemaatregelen te nemen.