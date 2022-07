PvdA-Tweede Kamerlid Khadija Arib is officieel benoemd tot de voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis moet voorbereiden. Eerder was al bekend dat ze voor die rol in beeld was, maar de leden moesten er nog over stemmen. Oud-Tweede Kamervoorzitter Arib kreeg zes van de zeven stemmen, VVD’er Ulysse Ellian de zevende. Ellian werd wel verkozen tot ondervoorzitter.