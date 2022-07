Wall Street begint afwachtend voor Fed-notulen komen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag afwachtend aan de dag begonnen. De stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de positieve draai een dag eerder. Beleggers wachten daarnaast op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen. De Fed schroefde de rente tijdens de vergadering in juni met 0,75 procentpunt op en beleggers hopen in de aantekeningen aanwijzingen te vinden of de rente deze maand met eenzelfde stap wordt opgeschroefd.