Historicus: België stond abortus toe als vader zwart was

De Belgische staat stond in 1960 in het grootste geheim ongestraft abortus toe voor vrouwen die na de gewelddadige chaos rond de Congolese onafhankelijkheid zwanger van een Afrikaanse man terugkeerden naar België. Dat blijkt volgens de Belgische historicus Frank Gerits uit twee documenten die hij heeft ontdekt in het archief van de toenmalige christendemocratische premier Gaston Eyskens, schrijft dagblad De Morgen. Zwangerschapsafbreking was in België strafbaar tot 1990, ook na verkrachting.