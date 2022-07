Kopenhagen, Oslo en Berlijn, drie recente dodelijke incidenten in Europese hoofdsteden, maakten nog eens duidelijk hoe kwetsbaar veiligheid is. Het waren geen grootschalige aanslagen, zoals die van Parijs in 2015, maar ook relatief kleine aanslagen kunnen het gevoel van veiligheid ernstig ondermijnen. Zeker als die elkaar snel opvolgen.