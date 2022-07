Stichting Fossielvrij NL zet een rechtszaak tegen KLM door. De milieuorganisatie vindt dat de luchtvaartmaatschappij nog steeds consumenten misleidt met reclames over duurzaam vliegen. Een gesprek bracht het bedrijf en de activisten onlangs niet dichter bij elkaar. Daarom heeft Fossielvrij NL een zaak aangespannen bij de rechtbank in Amsterdam. Daar had de organisatie al eerder mee gedreigd.