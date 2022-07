Op de snelweg A50 bij Apeldoorn is de brandweer kort bezig geweest met het blussen van enkele branden. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio ging het om hooibalen en autobanden die in brand stonden. Rond 23.00 uur waren de brandjes onder controle. Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie hebben actievoerende boeren eerder op de avond „in groten getale” hooibalen in de berm van de weg gegooid en in brand gestoken.