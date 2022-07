De pedagogische straffen van Halt blijven alleen beschikbaar voor minderjarigen. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind ziet het niet zitten om de maatregel ook in te zetten voor jongvolwassenen, zoals onlangs is uitgeprobeerd. Hij is er niet van overtuigd dat het zin heeft voor de jeugdige criminelen zelf en betwijfelt ook of de maatregel kan voorkomen dat ze vaker de fout in gaan.