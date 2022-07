Het bindend correctief referendum is definitief gesneuveld. Nadat het CDA vorige week al had laten weten tegen de initiatiefwetsvoorstellen van de SP te stemmen, hebben in totaal 87 Kamerleden voor en 55 tegen beide voorstellen gestemd. Een motie van de VVD tot herinvoering van het raadgevend referendum - als alternatief voor een bindend referendum - is ook niet aangenomen.