Minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) arriveert vrijdag veel later in Urk dan de bedoeling was. De minister zou omstreeks 16 uur in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de visserijsector maar stond op dat moment nog vast in Den Haag, waar demonstrerende artsen voor een verkeersopstopping zorgden. Eerder op de middag was ook de wekelijkse ministerraad al later afgelopen dan verwacht.