Eendrachtig verschenen de NAVO-leiders deze week voor de ogen van de camera’s. Het was de spreekwoordelijke schijn die bedriegt. De relatie tussen Polen en Duitsland is al langere tijd niet wat die zou moeten zijn. Al voor het begin van de Russische inval in Oekraïne viel op dat er tussen Polen en Duitsland meer is dat beide landen verdeelt dan hen verbindt. Door de oorlog is de kloof tussen beide landen alleen maar gegroeid.