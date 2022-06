Lopen gaat niet meer, de gedachten vertroebelen enigszins. Dat honderd jaar worden niet zonder gebreken gaat, ervaart M.C. van Woerden-Verhoef aan den lijve. Toch moppert en klaagt ze niet. „Ik vind het mooi om zo oud te worden. Het is heel bijzonder. In mijn familie is het voor zover ik weet niet eerder voorgekomen.”