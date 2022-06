Busvervoerder FlixBus profiteert volop van de aanhoudende problemen op luchthaven Schiphol. De maatschappij merkt sinds de meivakantie, toen personeelstekorten en een staking door bagage-afhandelaars de vluchtschema’s op Schiphol in de war schopten, een toename in de vraag naar tickets. Volgens Flixbus zal deze zomer in Nederland en België een recordaantal passagiers worden vervoerd.