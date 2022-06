Hoewel de inflatie momenteel heel hoog is, is er een grote kans dat die op middellange termijn stabiel rond de 2 procent komt te liggen. Momenteel is er ook ruimte voor loonsverhoging zonder direct het risico te lopen op een zogeheten loonprijsspiraal, stelt het Centraal Planbureau (CPB) dat naar enkele scenario’s voor de ontwikkeling van de inflatie keek.