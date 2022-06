Zorgminister Helder pakt zorgfraude aan: zorggeld moet naar zorg

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) maakt haast met diverse wetsvoorstellen om fraude in de zorg te bestrijden. Ook heeft ze de afgelopen tijd met betrokken partijen harde afspraken gemaakt om de uitwisseling van gegevens te verbeteren, zodat frauduleuze zorgaanbieders sneller kunnen worden opgespoord en aangepakt. „Zo zorgen we dat zorg in Nederland integer wordt verleend en dat geld voor de zorg ook terechtkomt in de zorg”, zegt Helder in een toelichting.