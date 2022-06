Miljoenen mensen dreigen ondervoed te raken door hoge tarweprijs

Door de impact van de oorlog in Oekraïne dreigen miljoenen mensen ondervoed te raken. De strijd in het oosten van Europa heeft onder andere de Oekraïense graanexport stilgelegd. Door de mindere beschikbaarheid van bijvoorbeeld tarwe stijgen de prijzen, met verregaande gevolgen voor miljoenen mensen in bijvoorbeeld Afrika. Daarvoor waarschuwen het voedselagentschap van de Verenigde Naties (FAO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).