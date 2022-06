Door noodweer zijn op meerdere plaatsen in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië aardverschuivingen geweest. De lokale autoriteiten hebben een burgerbeschermingsalarm afgekondigd in de regio rond het meer de Ossiacher See. Mensen wordt geadviseerd hun huis niet te verlaten en zoveel mogelijk de hoogte op te zoeken, bijvoorbeeld op de eerste verdieping als dat mogelijk is.