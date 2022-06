Klimaatminister Rob Jetten waarschuwt dat Nederland niet akkoord kan gaan met verwaterde Europese klimaatambities. Tijdens een vergadering in Luxemburg met zijn EU-collega’s maakte Jetten duidelijk dat het doel om in 2030 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten overeind moet blijven. Nederland wil daar snel een ambitieus akkoord over.