De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met rode cijfers gesloten, waarmee een stapje terug werd gedaan van de stevige plussen op vrijdag. Het handelsplatform voor cryptomunten Coinbase Global ging hard onderuit op Wall Street na een verkoopadvies door zakenbank Goldman Sachs. Dit jaar is het aandeel Coinbase al meer dan 75 procent van zijn waarde verloren door de scherpe koersverliezen voor digitale munten zoals bitcoins.