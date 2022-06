De rechtbank in Arnhem begint maandag aan het proces tegen Ali G., de hoofdverdachte in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij diverse mannen heeft aangezet tot het veroorzaken van explosies bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf, dat na de vondst van een partij cocaïne werd afgeperst.