Langs het Tsjerkepaad: Friese geeltjes en diepblauw gewelf

Monumentale beuken werpen hun schaduwen op het kerkhof van de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. De dakpannen van de westelijke poort glinsteren in het zonlicht. Op een witte wijzerplaat met Romeinse cijfers geven gouden wijzers aan dat het net halfdrie is geweest. De komende weken is de Bonifatiuskerk zaterdagsmiddags geopend tijdens Tsjerkepaad, de jaarlijkse openstelling van Friese kerken. Net als meer dan 220 andere kerkgebouwen in Friesland.