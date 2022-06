Hoe moet het verder met de stikstofaanpak? Na het Kamerdebat van donderdag is meer dan ooit duidelijk dat de bal bij de provincies ligt. Die nemen de doelen van het kabinet niet zonder slag of stoot over. „Vijftig procent reductie in zeven jaar is onhaalbaar”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.