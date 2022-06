Capsules die mensen met 1000 kilometer per uur door een buis laten zweven op weg naar hun bestemming. Het lijkt misschien futuristisch, maar studenten van de TU Delft zijn ervan overtuigd dat de zogeheten hyperloop het transportmiddel van de toekomst is. Met een expositie in Rotterdam laten ze het publiek zaterdag kennismaken met hun visie én hun nieuwe prototype.