Voor de NAVO is niet langer geld het grootste probleem, maar de productiecapaciteit van de defensie-industrie. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben veel lidstaten hun defensiebudgetten verhoogd, terwijl de productiecapaciteit onvoldoende mee is gestegen, zegt luitenant-admiraal Rob Bauer in een interview met De Telegraaf. Het gevolg is dat prijzen stijgen en levertijden langer worden.