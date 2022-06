De overheidsschuld van Aruba is met bijna 6 miljard Arubaanse florin (3,11 miljard euro) veel te hoog. De belangrijkste opgave voor de huidige regering is om dit te verlagen naar een aanvaardbaar niveau, zei Raymond Gradus vrijdag. Hij is voorzitter van het College Aruba Financieel toezicht (CAft), waarin ook oud-minister Hans Hoogervorst zitting heeft.