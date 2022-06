Marthijn U. (50) , de oud-voorzitter van de verboden pedopartij Martijn, is deze week in Ecuador opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van kinderen in dat land. Dat meldt de Nederlandse stichting Free a Girl. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt de arrestatie en zegt consulaire bijstand te verlenen als daarom wordt gevraagd.