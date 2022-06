FedEx behoorde vrijdag met een winst van bijna 5 procent tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De prestaties van de pakketbezorger lagen in het afgelopen kwartaal min of meer in lijn met de verwachtingen van analisten, maar het bedrijf gaf een sterke winstverwachting voor het huidige boekjaar af.